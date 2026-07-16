¿Cuáles son las iglesias que resultaron afectadas por los terremotos? El balance de la Arquidiócesis de Caracas

Neptalí Balza, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, señaló que al menos 25 iglesias resultaron afectadas por los devastadores terremotos del 24 de junio.

«Los templos han sufrido en mayor o menor grado los embates de este doblete sísmico. Los daños son de naturaleza distinta, unos son daños importantes, otros son daños menores, otros tienen que ver con la ornamentación y el artesanado de la iglesia», indicó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital.

Destacó que de estos templos lo que más llama la atención, al menos visualmente, es el caso por ejemplo de la Iglesia San José de Ñaraulí en Cotiza. «Colapsó todo el techo de madera en una de las alas laterales», acotó.

Resaltó que otra de las afectadas es la de Nuestra Señora de La Merced, ubicada en la parroquia Altagracia. «Tiene daños considerables en sus estructuras», dijo. De igual forma, mencionó a la Catedral de Caracas, ubicada en pleno centro de la ciudad, y la Basílica Santa Teresa que tuvo daños en la parte de la cúpula.

LAS MISAS

Balza sostuvo que las actividades parroquiales no se han suspendido y expresó que muchas de las misas se están realizando fuera de los templos por motivos de seguridad.

«Más allá de que puedan tener etiqueta roja o amarilla, la Arquidiócesis de Caracas lo que ha considerado es la seguridad de los fieles y ha ordenado a los párrocos de estas parroquias que no se celebren las misas dentro de las iglesias. Muchos de ellos lo están realizando fuera de ellos, en las plazas que tienen al frente o en los laterales para no exponer a ninguna persona a un posible derrumbe o daño simplemente porque puede caer parte del artesanado. Se han adaptado los espacios a la medida de lo posible y cuidando las imágenes principales como el Nazareno de San Pablo al ser movilizada para que no sufra daño esta imagen tan venerada por los caraqueños», comentó.

LAS REPARACIONES DE LAS IGLESIAS

El padre señaló que deben realizar un proyecto de reparación para cada una de las iglesias afectadas.

«Como los daños son distintos, y son construcciones antiguas del siglo XVII, XVIII, XIX requieren un estudio un poco más profundo en el sentido que son estructuras no modernas, no son hechas de concreto armado sino que son paredes de carga, una especie de tapias como se construían en aquellos tiempos y requieren un estudio en particular cada una, no se puede dar una generalidad. Cada parroquia necesita su proyecto y luego vendrá la reconstrucción», agregó.

Resaltó que ya «luego hay que considerar los recursos con los que se puedan contar y buscar los que hagan falta».

«Hay que tratar de habilitarlas y conservar lo mayor que se pueda de esas iglesias y de su proyecto original porque muchas de ellas son antiguas y fueron declaradas patrimonio cultural en el pasado», afirmó.

¿CUÁLES IGLESIAS RESULTARON AFECTADAS EN LOS TERREMOTOS?

De acuerdo a lo confirmado por la Arquidiócesis de Caracas, esta es la lista de iglesias que resultaron afectadas.

«También son afectaciones en locales anexos a las iglesias: salones de catequesis, aulas, etc., como por ejemplo se aprecian en la iglesia San Pablo El Ermitaño en El Paraíso», apuntó Balza.

¿A CUÁLES DE ESTOS TEMPLOS NO SE PUEDE INGRESAR?

Neptalí Balza, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, señaló que por ahora no se pueden ingresar a estas iglesias para celebrar las misas, por lo que se habilitaron espacios afuera de los templos.

Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, Iglesia Divina Pastora, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Pagüita. Nuestra Señora de Altagracia, Nuestra Señora Del Rosario en Antímano, San José en Chacao, Nuestra Señora de la Encarnación en El Valle.

Nuestra Sra. De Lourdes Vicaría en San Martín, Nuestra Señora Del Rosario de Fátima en Las Minas de Baruta.

Nuestra Señora de Coromoto y Fátima en San Bernardino. Basílica Santa Teresa y Santa Capilla.