¿Hubo o no aumento? Inició el pago del bono Ingreso Integral de los pensionados, este fue el monto

Este jueves inició el pago del Bono Ingreso Integral correspondiente al mes de mayo de 2026 destinado a los adultos mayores a través de la Plataforma Patria

«Inicia el pago del Ingreso Integral de los trabajadores (mayo 2026) a través de la Plataforma Patria para los pensionados y pensionadas del IVSS», informó el Canal Patria Digital a través de las redes sociales.

En esta ocasión los beneficiarios recibieron 30.600 bolívares, lo que equivale a $58,43 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 21 de mayo.

En este sentido, usuarios en redes sociales quedaron a la expectativa de los $10 restantes que deberían recibir este mes.

«De seguro que los otros $10 para fin de mes. Ya verán», escribió un usuario, mientras que otro añadió: «¿60 dólares? Dios mío ayúdenos señor».

Vale recordar que la presidenta encargada Delcy Rodríguez había informado que los pensionados cobrarían 70 dólares tras el aumento decretado en el marco del 1 de mayo.

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¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.