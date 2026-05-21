Venezuela

¿Hubo o no aumento? Inició el pago del bono Ingreso Integral de los pensionados, este fue el monto

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
patria

Este jueves inició el pago del Bono Ingreso Integral correspondiente al mes de mayo de 2026 destinado a los adultos mayores a través de la Plataforma Patria

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«Inicia el pago del Ingreso Integral de los trabajadores (mayo 2026) a través de la Plataforma Patria para los pensionados y pensionadas del IVSS», informó el Canal Patria Digital a través de las redes sociales.

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En esta ocasión los beneficiarios recibieron 30.600 bolívares, lo que equivale a $58,43 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 21 de mayo.

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En este sentido, usuarios en redes sociales quedaron a la expectativa de los $10 restantes que deberían recibir este mes.

«De seguro que los otros $10 para fin de mes. Ya verán», escribió un usuario, mientras que otro añadió: «¿60 dólares? Dios mío ayúdenos señor».

Vale recordar que la presidenta encargada Delcy Rodríguez había informado que los pensionados cobrarían 70 dólares tras el aumento decretado en el marco del 1 de mayo.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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