¿Hubo daños adicionales tras fuerte réplica de este 29Jun? Esto dijo Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que no tienen reportes de daños adicionales tras la fuerte réplica que se registró este lunes en el país.

«Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional», comentó.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que varias réplicas se registraron este lunes en el país tras los terremotos del 24 de junio.

La más fuerte ocurrió a la 07:01 a.m. y tuvo una magnitud de 4.2. La profundidad fue de 2.9 km y el epicentro se originó a 10 km al este de La Guaira.

Esta réplica despertó a muchos venezolanos debido a que se sintió con gran fuerza en varias zonas del país.

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance de fallecidos por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.

También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar o que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.