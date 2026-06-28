“Hice todo para ayudarte”: Así anunció el exdiputado José Manuel Olivares la muerte de su madre a causa de los terremotos

José Manuel Olivares, exdiputado de la Asamblea Nacional, informó sobre el fallecimiento de su madre, Lucía Marquina, a causa de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

“Te juro que hice todo para ayudarte, ma”, escribió el dirigente en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La señora Marquina murió tras el colapso del edificio Aguja Azul, en Playa Grande, en La Guaira.

Destacó el papel que desempeñó su madre a lo largo de su vida y le dedicó palabras de agradecimiento. “Ahora solo sé que tuve la mejor mamá del mundo”, afirmó.

Olivares también manifestó el deseo de que su madre se reencontrara con su padre. “Ya estás con tu papá, mami”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre la dificultad de asimilar la pérdida en este momento: “Yo te prometo que veré cómo entender esto”, dijo.

Hasta este sábado, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han muerto más de 1.400 personas y hay más de 3.200 heridos. Mientras que las familias afectadas superan las 3.400.