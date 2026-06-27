VIDEO: Quisieron buscar ropa para sus hijas y encontraron a unos ladrones dentro de su casa

Tragedias como las ocurridas en La Guaira suelen traer como consecuencia otros hechos que hablan de los valores de la gente. A través de las redes sociales, se conoció de un caso de una familia que tuvo que desalojar su casa debido a los daños tras los terremotos, y cuando el padre volvió a buscar ropa para sus hijas, se encontró a unos ladrones que les habían robado.

En el video se puede ver que incluso la familia encontró a unos extraños metidos en el apartamento.

La víctima del ultraje, cuya identidad se desconoce, escribió que “el robo no se justifica. Lo que no nos quitó el sismo, nos lo quitamos entre nosotros mismos. Dios, ayúdanos”.

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Este hecho se suma a otros tantos denunciados desde que ocurrieron los sismos, donde los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de las estructuras para saquear las viviendas.

Según las cifras oficiales, en La Guaira hay miles de familias damnificadas que han tenido que abandonar sus hogares, debido a los daños causados por el mismo y establecerse en refugios o hasta en la calle.