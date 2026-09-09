«Hay una enorme destrucción»: Secretario de Energía de EEUU publicó video de su visita a La Guaira y habló de la «alianza» entre ambos países

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, visitó las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela y aseguró que la alianza entre ambos países va mucho más allá del tema económico.

«En mi reciente viaje a Venezuela, visitamos comunidades devastadas por los terremotos del 24 de junio. Me conmovió profundamente su resiliencia y me sentí orgulloso de que Estados Unidos respondiera de inmediato para ayudar. Nuestra nueva relación va más allá de lo económico: se trata de construir un futuro más sólido para ambos países», acotó.

En un video subido en sus redes sociales tras su visita al país, el funcionario estadounidense sostuvo que La Guaira fue epicentro del trágico terremoto que sacudió el país el 24 de junio.

«Hay una enorme destrucción y una gran pérdida de vidas. Estados Unidos acudió rápidamente en ayuda de Venezuela, enviando equipos de rescate, fondos, organizaciones de asistencia e ingenieros que están evaluando cada uno de los edificios afectados», dijo en un video subido en sus redes sociales tras su visita al país.

On my recent trip to Venezuela, we visited communities devastated by the June 24 earthquakes. I was deeply moved by their resilience and proud that the U.S. responded immediately to help. Our new partnership is about more than economics—it’s about building a stronger future for… pic.twitter.com/y5frkQcKmW — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) September 9, 2026

En este sentido, resaltó que la colaboración entre ambos países trasciende lo económico. «La nueva alianza entre Estados Unidos y Venezuela no es solo económica; es también humanitaria y cultural. Me siento inspirado por los esfuerzos que estoy presenciando aquí».

En el video se puede ver a Wright visitando las zonas más afectadas, mientras evalúa con expertos el trabajo que se está llevando a cabo actualmente y la planificación para el futuro.

«Me siento profundamente conmovido por los daños que he visto», añadió.