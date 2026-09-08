El mensaje de Marco Rubio a quienes están «preocupados» por acuerdos petroleros entre EEUU y Venezuela

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, le envió un mensaje a las personas que han expresado su preocupación luego de los acuerdos petroleros firmados entre los Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

«Lo que les diría a quienes estén preocupados de que Estados Unidos está haciendo algo negativo hacia el hemisferio occidental en materia de energía, es que esos campos petroleros alguna vez estuvieron dominados por China, Rusia e Irán», comentó Rubio.

«Por cierto, Irán también tenía algunas concesiones, pero ya no las tiene. Así que creo que les conviene mucho más asociarse con Estados Unidos; se beneficiarán enormemente de ello. En muchos casos, estos campos no eran productivos», agregó.

En este sentido, destacó que estas empresas estaban en manos de otros países. «En esencia, las empresas chinas y rusas poseían estos campos, pero nunca los explotaron».

«Estos campos van a ser productivos y van a generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano, eventualmente a través de un gobierno elegido democráticamente, con suerte más pronto que tarde, y beneficiarán directamente al pueblo de Venezuela en lugar de ir para el bolsillo de algún funcionario gubernamental corrupto o a las manos de adversarios estadounidenses y venezolanos», concluyó.