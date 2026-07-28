Han retirado un 12,3% de los escombros que dejaron los terremotos en La Guaira, según las autoridades

El ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez Luces, informó que han removido cerca de un 12,3% de los escombros que dejaron los terremotos en La Guaira.

Asimismo, acotó que esto forma parte del despliegue del «Plan de Despeje Digno y Seguro».

«Continuamos con las operaciones y en esta oportunidad nos encontramos en Caraballeda realizando el operativo que corresponde al retiro de estos vestigios», indicó.

Ramírez Luces sostuvo que el material removido se llevará a un centro de disposición transitorio «donde entran en un tren de trituración para reducir en un 80% el volumen».

Posteriormente, será llevado al centro de disipación final ubicado en el sector Santa Eduvigis de la parroquia Urimare.

«Aquí seguimos trabajando día y noche para garantizar la normalidad de este territorio», dijo.

GESTIÓN DE LOS ESCOMBROS

El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, precisó que el doble terremoto dejó 2.106.000 toneladas de escombros en el país.

«No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias», dijo Rodríguez en una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV).

De igual forma, el ministro precisó que 1,5 millones de toneladas corresponden a material de construcción. Mientras tanto, 577.000 toneladas son bienes personales, aunque no aclaró si los datos son de La Guaira o a nivel nacional.

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Según el funcionario, las autoridades avanzan en reuniones con expertos para evaluar los protocolos internacionales para la gestión de escombros. Así pues, pretenden reciclar algunos materiales y usarlos en las labores de reconstrucción.

«Podríamos hablar del inicio de una cultura de segregación en origen. Es decir, la separación de los materiales de acuerdo a su naturaleza para su reciclaje, su tratamiento y volverlos a reinsertar en el mundo productivo», agregó.