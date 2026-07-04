Hallaron sin vida a Amaia, la pequeña que inicialmente fue rescatada de entre los escombros en La Guaira

Los equipos de rescate y familiares localizaron sin vida a la pequeña Amaia Landaeta Machado, de 6 años, este viernes 3 de julio en la morgue provisional de Los Silos del Puerto de La Guaira, ubicada en el Periférico de Pariata, informó el Foro Penal.

La menor permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio, cuando los devastadores terremotos azotaron la costa central del país. Cabe aclarar que a la infante la habían sacado con vida de entre los escombros de la zona afectada, pero luego se desconoció por varios días cuál era su paradero.

El abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Himiob confirmó la lamentable noticia a través de su cuenta oficial en la plataforma X (Twitter). El activista detalló que los propios familiares de la pequeña realizaron el doloroso hallazgo en las instalaciones temporales habilitadas para la identificación de las víctimas.

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«Con mucha tristeza informo que la niña Amaia Landaeta Machado (6) ya fue encontrada sin vida por su familia en la morgue ubicada en los silos del puerto de La Guaira», escribió Himiob en su red social para notificar públicamente el cierre de la búsqueda de la menor.

Asimismo, se pudo conocer que el hallazgo en el Periférico de Pariata se dio a pesar de que los allegados de la infante preguntaron por ella incesantemente en dicho hospital y les decían que no tenían información al respecto.

La madre de la niña, en medio del dolor, reconoció el cuerpo de la infante, el cual no se lo han entregado aún para darle cristiana sepultura, ya que se conoció que será cremado.