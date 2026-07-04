El crudo testimonio de la pareja viral que grabó video despidiéndose tras quedar bajo los escombros en La Guaira

Francisco Soto y Deomaris Mata, la pareja que se hizo viral tras grabar un video en el que se despedían tras los terremotos del 24 de junio, pensando que iban a morir, ofrecieron parte de su testimonio de lo que vivieron en aquellos instantes de terror.

En una charla con el periodista Luis Manuel Núñez, Soto recordó que estaba acostado con su esposa, cuando sintió que su apartamento empezó a temblar. «Llegó un momento en el que se empieza a caer todo», precisó.

Asimismo, dijo que lo único que le quedó fue abrazar a su esposa y fue cuando se desplomaron. «Fue un desplome no de caída libre, sino de naipes. O sea, íbamos cayendo piso a piso. Estaba esperando el golpe final, (cuando) se empiezan a escuchar gritos. Y después un silencio total», añadió.

El hombre relató que fue allí que empezó a conversar con su esposa, mientras ella comenzó a llorar.

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Con respecto a la mujer, describió que su esposo «la estaba pisando y había muchos escombros y oscuridad en ese hueco, porque yo estaba mucho más hundida, llena de maderas, llena de bloques».

«Del primer grupo rescatista que salvó a Fran, un muchacho se descompensó y no pudo continuar con mi búsqueda. Yo estaba mucho más difícil que él (su esposo). Cuando a él lo sacan, yo le dije ‘la mía va a estar más difícil, cuida a mi hijo'», apuntó.

Sin embargo, fue justo al cabo de varios intentos cuando, explicó, consiguieron una herramienta tipo pata de cabra y junto a un gato hidráulico, pudieron darle a los escombros, levantarlos y poder sacarla.

La historia de esta pareja ganó notoriedad dado que con un teléfono, grabaron un video donde, resignados, se despedían de este mundo y pedían a quien encontrara el equipo que cuidaran de su hijo.