Hallaron cuerpo del modelo Yordy Paredes, pareja del médico que se hizo viral durante su búsqueda en La Guaira

El médico pediatra y modelo, Lenin Peña, pasó varios días buscando a su pareja, Yordy Paredes, quien estaba desaparecido tras los terremotos del 24 de junio. Finalmente, este sábado, se conoció que Paredes murió a causa del derrumbe del edificio donde se encontraba en La Guaira.

A través del usuario de Instagram, @soyyokeko, se publicó: “Tras varios días de búsqueda, se dio a conocer hace pocos minutos vía @minemilagros que el modelo venezolano @es_yordy se encuentra sin vida”.

LEA TAMBIÉN: CAROLINA HERRERA APOYARÁ A LOS NIÑOS AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS

“Enviemos mucha fortaleza a @es_lenin por la pérdida de su pareja. Dios te brinde mucha paz en estos momentos y gracias por demostrar que el amor es lo más importante en la vida”, agregaron desde la mencionada cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yokeko Diaz (@soyyokeko)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mila (@minemilagros)

AMBOS PARTICIPARON EN EL MISTER UNIVERSO VENEZUELA 2025

Yordy Paredes, quien fue representante del estado Mérida en el certamen Míster Universo Venezuela 2025, desapareció durante los sismos, mientras se encontraba en las Residencias Caribe, edificio que colapsó durante la tragedia. También se reportó la desaparición de su hermana en la misma estructura.

Lenin Peña, quien además es Mister Universo Venezuela 2025, conmovió las redes sociales al compartir videos donde se le veía removiendo escombros para dar con el paradero de su pareja.

La desgarradora campaña en redes sociales de Peña visibilizó su historia en medio del desastre, convirtiéndose en uno de los casos más viralizados por los seguidores tras la tragedia.