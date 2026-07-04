Carolina Herrera se solidariza con Venezuela y así asistirá a los niños afectados por los terremotos

La diseñadora venezolana Carolina Herrera y su firma internacional anunciaron una alianza con Save the Children para brindar asistencia prioritaria a los niños y familias afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

«Quiero expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos que han afectado al país. Como venezolana, me duele profundamente ver el sufrimiento que esta tragedia ha causado a tantas personas», expresó Herrera a través de un comunicado.

«Pienso en quienes hoy enfrentan la pérdida y el enorme desafío de seguir adelante, así como en todos los que están trabajando incansablemente para ayudar. Los llevo en mi corazón y los acompaño en estos momentos tan difíciles», agregó.

La casa de modas formalizó su mensaje de respaldo en una publicación de Instagram, en la que subrayó el vínculo de la marca con el país y reiteró su cercanía con quienes atraviesan la pérdida y la incertidumbre generadas por la emergencia.

«Nuestras raíces están en Venezuela y, desde Carolina Herrera, nos solidarizamos con quienes hoy enfrentan la pérdida y la incertidumbre», se enfatizó.

Como parte de su plan de acción humanitaria, la firma confirmó que canalizará su ayuda a través de Save the Children, organización que ya despliega labores de emergencia enfocadas en la protección de la niñez en los sectores más vulnerables del territorio venezolano.

La marca extendió, además, un llamado a la comunidad internacional para sumarse a la causa mediante donaciones directas a través de la plataforma web de la fundación, con el objetivo de reforzar la atención a las familias damnificadas por la catástrofe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)

TERREMOTOS EN VENEZUELA – ASISTENCIA PARA LOS NIÑOS

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto, dijo este jueves a EFE la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.

«Estimamos que alrededor de 680.000 niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto y queremos llegar al menos a 232.000. Estamos trabajando para conseguir los recursos», indicó Zena desde el campamento transitorio del complejo deportivo Domo José María Vargas de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Zena indicó, que Unicef, está tratando de movilizar 52 millones de dólares para ayudar a unos 230.000 niños.

«Es muy compleja la situación» y «lo más difícil es que muchos» de los niños «han podido perder un familiar, un ser querido» y están «consternados», agregó.

Unicef está brindando a los niños y a sus familias atención psicológica y médica con vacunas, agua y actividades recreativas para los menores de edad. «Hay una necesidad apremiante, que es el tema del acceso al agua», remarcó.