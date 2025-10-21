¿Habrá variedad de juguetes y buenos precios en esta Navidad? Esto respondió una experta

Daniela López, presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (Cavenju), aseguró que el sector está «abastecido» para cumplir con la demanda correspondiente a la temporada decembrina.

La especialista adelantó que en promedio los juguetes tendrán un valor de 20 dólares. Aunque aclaró que en el mercado hay juguetes de todo tipo que van desde un dólar.

«El mercado está bastante abastecido, ya tenemos varios años donde al mercado ha entrado muchas marcas, se pueden conseguir todo tipo de productos, de marca, genéricos, de buena calidad, lo importante es tratar de ir a los comercios formales porque al final es la salud de los niños los que está en riesgo», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

No obstante, destacó que como ha ocurrido en los últimos años por estas fechas las mercancías «están llegando», aunque algunos barcos presentan «retraso» por problemas asociados a los puertos de trasbordo.

López comentó que los rubros que presentan mayor demanda son los juguetes de colección para adultos. «Esto está haciendo el sector vaya a tener un crecimiento en unidades que estimamos este año del 10%», acotó.

Sostuvo que los juegos de mesas también han crecido de manera importante. No obstante, advirtió que podrían tener un aumento en los precios debido a los aranceles de un 35% en el rubro.

«Estamos revisando el por qué, sino no lo vamos a encontrar en los anaqueles los juegos de mesa y eso no es lo que se quiere», concluyó.