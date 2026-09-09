¿Habrá un simulacro nacional? Lo que dijo Protección Civil tras rumor en redes

Protección Civil desmintió los rumores y fake news en redes sociales sobre un simulacro nacional de terremoto, el cual según varias cuentas llegaría a través de una notificación en el teléfono.

«Ante la información que circula a través de las redes sociales sobre un supuesto ‘simulacro nacional’, Protección Civil Mérida informa a la ciudadanía: La República Bolivariana de Venezuela no tiene programado un simulacro nacional para esta fecha», señaló el organismo en un comunicado.

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Asimismo, reiteró que se trata de un fake news en redes sociales. «La información difundida corresponde a un ejercicio de simulacro desarrollado en República Dominicana, por lo que hacemos un llamado a la población a no hacer eco de rumores ni compartir información sin verificar su procedencia».

En este sentido, el organismo hizo un llamado a los venezolanos a esperar comunicados de fuentes oficiales.

«En materia de prevención y gestión de riesgos, la información oportuna y verificada es fundamental para evitar confusión y generar tranquilidad en nuestras comunidades. Antes de compartir, verifica. Consulta siempre los canales oficiales», aseveró.