VIDEO | Nueva app «En La Parada» permitirá pagar el pasaje del ferrocarril de los Valles del Tuy: Así es el registro

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) lanzó este martes, 8 de septiembre, la aplicación móvil En La Parada, una herramienta que permitirá pagar el pasaje del ferrocarril de los Valles del Tuy desde el celular y evitar las largas colas en las estaciones.

«A partir de este martes 8 de septiembre, tu celular es tu nuevo pasaje. Descarga la nueva aplicación En La Parada y paga tu tarifa en segundos y entra al tren al instante», informó el IFE a través de su cuenta en la red social Instagram.

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Según explicó el organismo, el funcionamiento de la aplicación se basa en el escaneo de un código QR. Este permite a los usuarios recargar su pasaje para viajar en el ferrocarril mediante el Banco de Venezuela o cualquier otra entidad bancaria del país.

De momento, En La Parada solo puede descargarse desde la Google Play Store para dispositivos Android, ya que no está disponible en la App Store de iPhone. El IFE no ha dado detalles sobre una eventual llegada de la aplicación a los equipos con sistema iOS.

PASOS PARA EL REGISTRO

Para poder activar la aplicación En La Parada, los usuarios deben completar un proceso de registro que consta de varios pasos:

Aceptar los términos y condiciones: al abrir la aplicación por primera vez, es necesario leer y aceptar los términos para iniciar el registro.

Tomar una foto a la cédula: debe fotografiarse el documento de frente y de reverso, procurando que la imagen quede clara, legible y sin reflejos.

Ingresar el número de documento: el sistema también solicita escribir manualmente el número de cédula para verificar la identidad del usuario y generar un carnet digital para viajar.

Completar los datos personales: se debe llenar un formulario con nombre completo, correo electrónico, teléfono y otros datos. El IFE recomienda verificar que la información suministrada sea correcta.

El IFE le enviará por correo electrónico: el carnet digital para que los usuarios para poder utilizarlo para viajar en el ferrocarril.