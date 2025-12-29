¿Habrá más vuelos internacionales en 2026? Esto dicen las agencias de viajes

Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit), evaluó las conexiones internacionales de cara a 2026, mientras que la ciudadanía mantiene la preocupación por las recientes restricciones.

Herrera sostuvo que, a pesar de la crisis actual, el 2026 representa una oportunidad para impulsar el sector turístico y aéreo. En ese sentido, consideró que podría incrementar la cantidad de rutas internacionales.

«Nuevas rutas, nuevas aerolíneas… esto será una realidad, sabemos que es una situación temporal», explicó Herrera, de acuerdo a Unión Radio. Sin embargo, no detalló las posibles nuevas frecuencias y conexiones disponibles.

HERRERA DESTACA AEROLÍNEAS

Ante la crisis de suspensiones que se dio en diciembre, Herrera buscó destacar el esfuerzo que han hecho las aerolíneas nacionales para aumentar su oferta de vuelos hacia el extranjero, luego de un periodo con pocas conexiones internacionales.

La gremialista aseguró que las aerolíneas buscan brindar opciones a la actual crisis de conectividad aérea. «Una solución que aportan las aerolíneas y las autoridades venezolanas para resolver la coyuntura», acotó Herrera.

De igual forma, Herrera recordó que varias aerolíneas incrementaron las frecuencias hacia las ciudades fronterizas, como San Antonio del Táchira. Así pues, pretenden ofrecer distintas opciones y soluciones a los pasajeros.

A principios de diciembre, Herrera confirmó que las aerolíneas nacionales aumentaron los vuelos internacionales tras la ola de suspensiones de compañías extranjeras, a la vez que se daba un desvío del tráfico hacia la zona fronteriza con Colombia.