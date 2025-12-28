Venezuela

Periodistas en Venezuela alertan sobre el deterioro de la salud de opositor detenido

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Periodistas en Venezuela alertan sobre el deterioro de la salud de opositor detenido
Biagio Piliaeri cumple 16 meses de injusta detención.

(EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela alertó sobre el «deterioro considerable» de la salud de Biagio Pilieri, dirigente opositor y comunicador social, quien este domingo cumple 16 meses encarcelado.

En un mensaje publicado en X, el CNP afirmó que las condiciones de reclusión de Pilieri en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, «han agravado sus patologías».

Leer Más

presos
Desgarrador: Madres de presos políticos recibieron el Año Nuevo a las afueras de Tocorón
«Chao WhatsApp»: Maduro dice que esta red es utilizada para «espionaje» y pide crear «sistemas alternativos»
Rescatan a un cunaguaro que fue atropellado en Los Teques, continuará su recuperación en zoológico caraqueño

«Solicitamos medidas humanitarias para nuestros agremiados y trabajadores de la prensa detenidos», agregó.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, afirmó, también en X, que Pilieri es inocente y que ha pasado estos 16 meses de reclusión «aislado» y «sin contacto permanente con su familia».

En este sentido, la formación política exigió atención médica y libertad para el opositor, colaborador de la campaña liderada por Machado para las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales la oposición afirma que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- declaró la reelección del mandatario Nicolás Maduro.

LEA TAMBIÉN: 52 CASOS CONFIRMADOS: FORO PENAL REVELÓ LOS NOMBRES DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

El 28 de agosto del año pasado, VV denunció que Pilieri había sido arrestado junto a su hijo luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

Hasta el 15 de diciembre, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, contabilizaba 902 detenidos por estos motivos en Venezuela, la mayoría tras las presidenciales.

Sin embargo, el día de Navidad el Ministerio de Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas -incluyendo tres adolescentes- de distintas cárceles, pero sin publicar una lista oficial de casos.

Distintas ONG han pedido información y transparencia sobre estas excarcelaciones, de las cuales el Foro Penal solo ha verificado 52, mientras que la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos ha confirmado 63, de 71 reportes que dijeron recibir de familiares.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Nueve personas, entre ellas cuatro menores, mueren en un ataque con arma blanca en Surinam
Nueve personas, entre ellas cuatro menores, mueren en un ataque con arma blanca en Surinam
Mundo
EN VIDEO: Animaba un certamen de belleza comunitario y falleció electrocutado en pleno escenario
EN VIDEO: Animaba un certamen de belleza comunitario y falleció electrocutado en pleno escenario
Mundo
VIDEO: Maduro aseguró que «en 2025 se ha consolidado el poder de la nación» durante salutación de fin de año a las FANB
Venezuela