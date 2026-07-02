Habló Fabiana, la niña que se viralizó con su sonrisa mientras estaba atrapada y esperaba su rescate en La Guaira

La sobreviviente Fabiana Blanco, quien fue rescatada la semana pasada entre los escombros en un edificio de La Guaira, rompió este jueves el silencio y envió un mensaje a todos los venezolanos.

Fabiana grabó un video horas después del doble terremoto, alertando que estaba atrapada junto a otros vecinos en el sector Los Corales. Tras pasar más de un día bajo los restos del edificio, la niña fue localizada y su sonrisa entre los escombros dio la vuelta al mundo.

A una semana de la tragedia, Fabiana dejó claro que está bien y fuera de peligro. «Orgullosa de todas sus ayudas y les mando un abrazo y un beso muy grande de aquí a todos los países. Los quiero», dijo al periodista Luis Olavarrieta.

Fabiana no dudó en agradecer a los rescatistas que la extranjeron de los restos y a Dios. También destacó el papel de su madre, quien permaneció a las afueras del edificio pidiendo ayuda para extraerla de los escombros.

LA FOTO DE FABIANA

La pequeña fue localizada en la tarde del jueves por rescatistas venezolanos. En el video se aprecia que, a pesar de estar varios metros bajo los escombros, Fabiana brindó una sonrisa de esperanza al ver que podría salir con vida. La imagen dio la vuelta al mundo.

«Me quedo loca cómo esa foto dio la vuelta al mundo. Pensé que sería solo en Venezuela por el terremoto y tenerme ahí, pero me quedo loca cada vez que me meto en redes sociales», afirmó Fabiana.

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El video del rescate se viralizó en redes sociales, puesto que Fabiana evidenciaba una actitud positiva en medio de la tragedia. Luego de cuatro largas horas, la niña salió de los escombros y se reencontró con su mamá.

Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.