VIDEO: Denuncian desaparición del ‘Topo de La Guaira’, se hizo viral al asegurar que «no los habían ayudado»

El voluntario Wilmer Antonio Cruz, conocido como el Topo de La Guaira, desapareció en la noche del jueves, luego de denunciar la poca ayuda gubernamental en las labores de rescate en el litoral tras el doble terremoto.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció en sus redes sociales la desaparición de Cruz. Según esta versión, fue visto por última vez colaborando en las labores de búsqueda y rescate en los escombros del OPP-26 Caribe, en Caraballeda.

Testigos relataron que el grupo de voluntarios requería de un martillo eléctrico para continuar la búsqueda. Unos sujetos «vestidos completamente de negro y sin identificación visible se acercaron» y se ofrecieron a dar la herramienta.

«Mi cuñado fue a hablar con ellos. Y les dijo que iba con él, pero respondieron que debía ir solo. Él se fue con ellos y, desde ese momento, no sabemos más nada», dijo un familiar de Cruz a Clippve.

El Comité sospecha que Cruz se fue con agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Aunque no ha sido posible establecer a qué organismo pertenecían, la indumentaria coincide con la descrita en otras denuncias», apuntó.

HORAS PREVIAS DE CRUZ

Unas horas antes, Cruz tuvo un altercado con un sujeto que le dijo: «tú no sabes con quién te metiste». Luego, un video muestra que este hombre fue detenido por agentes de seguridad, pero se desconoce si este hecho está vinculado a la desaparición.

A esto se sumó que Cruz denunció la falta de apoyo gubernamental en las labores de rescate. Además, afirmó que estaba buscando los cuerpos de sus familiares entre los escombros.

«Tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos y no nos han ayudado. Miren cómo estamos aquí. ¿Esto puede ser posible que esta es la máquina que uno tiene? Estas pobres manos, mira cómo las tengo, todas destrozadas» dijo en un video.

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Tras la de desaparición de Cruz, Clippve insistió en la necesidad de una «investigación independiente» sobre el caso. «Exigimos la aparición con vida y la liberación inmediata, en caso de encontrarse bajo custodia de algún organismo del Estado», acotó.

Hasta la 4 de la tarde, no hay información oficial sobre el paradero de Cruz y se desconoce si fue llevado a algún centro de reclusión. Las autoridades no han «ofrecido una explicación sobre lo ocurrido o confirmado su localización».

¿DÓNDE ESTÁ WILMER ANTONIO CRUZ? Condenamos la desaparición de Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, y exigimos su aparición con vida y liberación inmediata. De acuerdo con los testimonios recabados, su paradero se desconoce desde la noche del 1 de julio,… pic.twitter.com/zUgZyA4Ndm — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 2, 2026



Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta el miércoles, se contabilizaron 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.