Hábitos de los venezolanos cambiaron después de los terremotos, esto fue lo que reveló un estudio

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio dejaron una huella clara en el bolsillo de los consumidores, tras la ola inicial de compras por prevención, el mercado entró en una marcada desaceleración.

Así lo reveló un análisis de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) y Atenas Grupo Consultor, que documentó cómo las familias frenaron el ritmo de sus adquisiciones una vez superada la emergencia inmediata.

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Según el informe, las unidades vendidas cayeron 18,3 % a nivel nacional y el valor en dólares se redujo 18,9%, mientras los precios promedio apenas se movieron (-0,8 %).

Esto confirmó que la caída respondió a un menor volumen de compras y no a variaciones significativas de precios.

POR REGIONES

El retroceso se sintió de forma desigual en el territorio. Los Andes lideraron la contracción con 21,1 % menos unidades comercializadas, seguidos por la región Centro (-20,6 %) y la Capital (-19,7 %), zonas donde bajó sobre todo la compra de alimentos básicos, proteínas y medicamentos.

La región Oriental, en cambio, registró la menor caída (-10,2 %) y mostró una anomalía: un alza de 15 % en la compra de licores, en contraste con el resto de las categorías.

A escala de los hogares, el estudio detectó que las compras promedio pasaron de 16,5 a 13,4 unidades, señal de que las familias moderaron la intensidad de sus adquisiciones tras cubrir la etapa inicial de abastecimiento.

Arroz, azúcar, pollo y harina de maíz —los productos más demandados en los primeros días tras el sismo— fueron justamente los que registraron las mayores caídas, en un reflejo directo del reacomodo del consumo una vez pasado el pico de la emergencia.