El desgarrador testimonio de un hombre que perdió a su esposa en los terremotos tres meses después de casarse

Aunque sobrevivir a los terremotos significó una bendición para muchos, varias de las personas que sacaron de los escombros al día de hoy la siguen pasando muy mal debido a los severos traumas que les dejó esa experiencia y siguen reviviendo cada día.

Guillermo, uno de los cuatro supervivientes de una torre de 96 apartamentos desplomado en La Guaira, contó que su esposa Yeli no tuvo su misma suerte, ambos tenían tres meses de casados.

Aún recuerda que los terremotos lo agarraron en su habitación. «Me puse al lado de una columna y me puse a orar, por primera vez en mi vida sentí miedo de verdad».

Al cabo de unos instantes dice haber sentido un vacío en el estómago y luego quedó completamente atrapado. «El cuarto quedó al revés y tenía un pie atrapado que no me dejaba salir. Hice una fuerza enorme y lo pude sacar. Había un polvero inmenso», relató.

«De repente, vi un hueco de luz, como una salida. Era la sala, me fui arrastrando mientras iba sacando piedras. Me rompí las piernas», contó en declaraciones reseñadas por el diario español El País.

Desde entonces vive en una carpa en los campos de golf de Caraballeda. El cuerpo de su esposa lo lograron sacar 10 días después de lo ocurrido, ambos vivían en el piso 2 de la OPP 27D, una torre de 12 pisos.

«Cuando logré salir del edificio ya estaba oscuro, era de noche, me sentí perdido. Vi gente corriendo con sangre y me quedé en la acera tirado como un muerto. Me recogieron al día siguiente», recordó.

Al día de hoy aún siente el dolor a un costado de su cuerpo ya que tuvo que salir de los escombros sin ayuda de nadie. Al día de hoy sigue llorando la perdida de su amada Yeli. “Nos amábamos mucho».

«Estoy solo, no tengo teléfono, no he podido comunicarme con mis hermanos, que viven en otros estados. Eso me tiene muy preocupado. No puedo creer que ya haya pasado un mes. Me he calmado un poco de lo de llorar, pero todavía siento que todo se mueve», indicó.

EL SISMO FANTASMA

De acuerdo con expertos, Guillermo está sintiendo el llamado «sismo fantasma». Así como él, los profesionales de salud han destacado que hay otros sobrevivientes muy afectados psicológicamente. «Estamos viendo secuelas de una tragedia de magnitudes inimaginables para ninguno de nosotros, que agarra a Venezuela en una vulnerabilidad enorme después de los acontecimientos de enero y la crisis socioeconómica de años que nos ha dejado indefensos y con problemas de salud mental”, advirtió Siboney Pérez, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras.

«La prioridad de la gente es resolver necesidades básicas, conseguir dónde sentirse protegidos, que no es en un refugio precisamente, y la alimentación», explicó.

«No son solo pérdidas materiales y de seres queridos, sino simbólicas, de historia, de seguridad; el de aquellas personas que han quedado mutiladas y han perdido miembros. Hay quienes se sienten desbordados, otros están experimentando un aplanamiento emocional. Esto es un trauma colectivo, por lo que se vivió y se vio, y va a tener secuelas. No se puede volver a la cotidianidad de forma rápida», explicó.