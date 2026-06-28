AUDIO: Residente relata cómo quedó Naiguatá tras la tragedia, está aislada y sin electricidad

La parroquia Naiguatá, en La Guaira, quedó aislada después de los terremotos y los habitantes del sector hicieron un llamado de alerta ante esta situación, a cuatro días de los movimientos sísmicos. Pero no solo eso, sino que Tanaguarenas y Caribe quedaron destruidos.

En un audio que llegó a Caraota Digital, de parte Omar Castillo, habitante de Naiguatá, se describe lo que está ocurriendo en esa jurisdicción. Esto contrasta con las versiones oficiales acerca de la atención a los afectados por este evento.

“Caribe y Tanaguarenas quedaron destruidos y Naiguatá quedó aislado, sin luz y sin señal”, destacó el vocero. Aseguró que la única forma de conseguir suministros, en el caso de ese sector del Litoral Central, “es a través de las donaciones que están llegando”.

Dijo que desde que ocurrió la tragedia, obtener algún insumo ha sido complicado, porque requiere de logística, como contar con alguien que tenga moto, “o un amigo que sepan que viene para acá y le envían algo tipo delivery. “Así han logrado obtener medicamentos o alimentos, enviados a una zona específica o persona específica”, relató.

También, contó que «si alguien tiene moto, se ha movido localmente para conseguir algún suministro, como agua, comida, leche, pañales y cualquier cosa para sobrevivir».