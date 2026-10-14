Venezuela

Habilitaron canal parcial para el paso de vehículos y motos varados en Choroní, así van los trabajos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Choroní

En horas de la madrugada, autoridades abrieron parcialmente el tránsito vehicular en la carretera a Choroní para que los conductores que quedaron varados pudieran proseguir hacia sus destinos.

El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, estuvo supervisando las maniobras y explicó que habilitaron un canal para la circulación controlada de 78 vehículos y 22 motos que se encontraban en la carretera que conduce a Choroní.

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«Vamos a tenerles un patrullaje hasta que lleguen a las Cocuizas y todo el equipo va a seguir desplegado hasta que el último vehículo y la última moto llegue a la ciudad de Maracay. Tuvimos dos derrumbes importantes en el kilómetro 10, pero ya tenemos una situación controlada», indicó.

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En horas de la mañana, de 6:00 a. m. a 12:00 p. m., se mantendrá el acceso restringido y controlado exclusivamente para el traslado de alimentos y combustible hacia la población de Choroní.

A partir de las 12:00 p. m. se hará un cierre parcial de la vía para continuar con las labores de recuperación y mantenimiento hasta el día sábado donde trabajarán en los siete puntos vulnerables que aún quedan.

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