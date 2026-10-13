EN VIDEOS: Habilitan ruta marítima gratuita para evacuar turistas de Choroní tras derrumbes

Las autoridades municipales habilitaron este martes una ruta marítima gratuita para evacuar a los turistas que permanecen atrapados en Choroní, estado Aragua, luego de que la carretera quedara obstruida por varios derrumbes.

Roger Correa, director de Turismo de la Alcaldía, confirmó esta medida a la periodista Alba Mujica. «Se desplegó todo un equipo multidisciplinario para asegurar el traslado en una ruta marítima habilitada de los turistas», dijo desde Choroní.

El funcionario precisó que las embarcaciones zarpan de Puerto Colombia, en Choroní, y se dirigen a Ocumare de la Costa. «Sin pagar ni medio», acotó Correa, quien agregó que se ha coordinado también un trasladado terrestre.

«En el terminal de Ocumare los están esperando también las unidades de transporte que sí están haciendo la ruta a través de la carretera nacional Ocumare – Maracay», acotó Correa.

La periodista publicó otro video en el que se puede ver a un grupo de motorizados en el puerto esperando por abordar una embarcación. «Hoy es gratis. Les damos agua, desayuno y café», dijo una habitante de Choroní.

LO QUE DIJO LA GOBERNADORA

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, presentó este mismo martes un balance sobre la situación en Choroní. «Más de 50 horas de labores ininterrumpidas se cumplen en la carretera local 06», dijo.

Sánchez precisó que los «movimientos de masa y derrumbes» afectaron especialmente los kilómetros 9, 10 y 25 de la carretera. «Los trabajos continúan con maquinaria pesada», agregó la mandataria regional.

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Igualmente, aseguró que hay unos 200 trabajadores desplegados, compuestos por cuadrillas de la Alcaldía de Girardot, Gobernación de Aragua, Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua.

La carretera está cerrada desde el sábado, cuando se dieron los derrumbes en medio de intensas lluvias. Este martes, las autoridades dijeron que iban a habilitar medio canal temporal para permitir el paso de unos 120 vehículos que permanecen en Choroní.