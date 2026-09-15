La Federación Nacional de Empleados Públicos de Venezuela (Fedeunep) señaló este lunes, 14 de septiembre, que propuso un bono adicional para los trabajadores del sector público, como medida de emergencia frente al cálculo de aguinaldos y bono vacacional con base en salarios devaluados de cara al cierre de año.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, precisó que el monto del bono propuesto es de unos 300 dólares.

El planteamiento surgió en el marco de las Mesas de Diálogo Social, reactivadas formalmente por el gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 8 de septiembre, espacio en el que confluyen las autoridades del Estado, gremios empresariales como Fedecámaras y las principales centrales sindicales del país.

Por parte de Fedeunep, la exigencia se mantiene firme en que cualquier acuerdo de estas mesas debe traducirse en la regularización de los bonos en salario real, para proteger prestaciones y aguinaldos frente al alto costo de la vida.

Asimismo, Suárez alertó sobre el impacto que tendrá el esquema actual de cálculo en los pagos de fin de año.

«Se acerca diciembre y los cálculos de aguinaldo que siguen siendo calculados con base en el salario de las pensiones, es decir, a nada», lamentó.

Ante ese panorama, el dirigente sindical detalló la propuesta que han llevado a las mesas de diálogo para compensar a los trabajadores.

«Hemos propuesto que se compensara económicamente con un pago adicional, en especie a lo que es el aguinaldo y el bono vacacional para que la gente pueda tener unos recursos, que sean superiores a esta, que se cancela con los cálculos del salario», subrayó. «Nosotros lo planteamos con 300 dólares», remarcó.

¿POR QUÉ UN BONO POR ESE MONTO?

Mientras las mesas de diálogo avanzan en el debate técnico sobre salarios, el dirigente sindical advirtió que la discusión no puede desligarse de lo que ocurre en las calles.

«Porque mientras este debate sigue caminando, seguimos con el tema de la recuperación del salario, del país, de los números económicos, macroeconómicos. Mientras ese debate se da, hay una realidad social abajo que tiene que ver con que el transporte aumenta, que aumentan los bienes y servicios, que todo está dolarizado, que la comida se dispara cada día», agregó.