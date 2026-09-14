A este precio podría cerrar el dólar oficial para el 2026, según proyecciones de Econométrica

En 302 bolívares tasaba en enero el Banco Central de Venezuela (BCV) el dólar y actualmente se ubica en 842, un incremento que, según el economista Francisco Ibarra, podría seguir acentuándose hasta el cierre del presente año.

En este sentido Ibarra, director de la consultora Econométrica, proyectó en entrevista para el Circuito Éxitos que la tasa de cambio oficial se ubicaría cerca de 1.270 bolívares por dólar para finales de año, mientras que el tipo de cambio paralelo rondaría entre 1.440 y 1.500 bolívares.

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El economista también estimó que la economía venezolana cerrará el año con una expansión cercana al 8 %.

«Cualquier cosa que uno diga al final siempre va a quedar muy fuera de lo que va a terminar pasando, pero tenemos una estimación de que el dólar oficial podría estar alrededor de 1.270 a final de año, y el otro, en alrededor de 1.440 a 1.500», recalcó.

El economista advirtió que estas proyecciones dependen de que no haya cambios en el rumbo económico actual. «De todas maneras, te lo digo: nosotros hacemos estos ejercicios porque se tienen que hacer, pero aquí el tema de la volatilidad, el tema de hacia dónde y cómo pueden cambiar rápidamente las cosas en Venezuela hace que uno siempre diga ‘espera tres o cuatro meses y esto puede ser cualquier cosa’», señaló.

«El ejercicio se hace y de alguna manera te sirve para decirte que nosotros no estimamos que vaya a haber un cambio fundamental ni en la política monetaria ni en la política fiscal, y que vamos a seguir jugando este juego donde el Banco Central expande los medios de pago a dos dígitos cada mes. Estamos asumiendo que el juego va a seguir jugándose en estos términos», aclaró.

«EL EQUILIBRIO ACTUAL ES FRÁGIL»

Pese a las proyecciones, Ibarra insistió en que el equilibrio actual es frágil. «Una de las cosas que a mí siempre me gusta decir es que es un sistema muy frágil. El tipo de cambio de mercado se puede disparar en condiciones sin que inclusive el Banco Central necesariamente aumente la creación de dinero, porque es un equilibrio muy frágil, un equilibrio de expectativas muy frágil. Cualquier cosa lo puede trastocar, y eso es al final lo que pasa con la hiperinflación», reiteró.

El economista alertó que Venezuela permanece en zona de riesgo por la inestabilidad inherente a las inflaciones de dos dígitos.

«Nosotros seguimos estando en una zona de alto riesgo, porque tenemos inflaciones de dos dígitos, y estas inflaciones son inherentemente inestables. Cuando tú tienes un país con una inflación de fondo de 2 % o 3 %, puedes prever que la inflación en los próximos seis meses va a ser alrededor de ese mismo número. Pero cuando tienes una inflación de dos dígitos, y el historial inflacionario de Venezuela, las cosas se pueden desequilibrar muy rápidamente», acotó.

MONEDA DURA

Según Ibarra, el indicador que realmente debe seguirse de cerca es la inflación medida en moneda dura.

«Yo siempre le digo a la gente que lo más importante, y a lo que creo que se le tiene que prestar atención en Venezuela, es la inflación medida en moneda dura. Nosotros estimamos que efectivamente en moneda dura la inflación va a continuar descendiendo la interanual drásticamente, porque venimos del pico que se generó a partir de abril del año pasado con el tema del diferencial cambiario, y eso ha ido cediendo afortunadamente», explicó.

«Hoy en día tenemos niveles, por lo menos de alimentos y de productos de cuidado personal y del hogar, que están un poco más en línea con lo que uno esperaría dado la economía venezolana, y todavía hay margen para que mejoren. Pero eso, obviamente, depende de que se mantenga ese diferencial cambiario, que está en un equilibrio tan precario como el que tiene alineado hoy. Entonces, ahí realmente no sabemos», concluyó.