Gobierno se habría comprometido a establecer nuevo salario mínimo, afirma sindicalista

El sindicalista Servando Carbone, coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), aseguró que el gobierno nacional se comprometió a establecer un nuevo salario mínimo.

Carbone reveló detalles sobre los temas que se abordaron en el Foro de Diálogo Social, celebrado a finales de abril en Caracas. En una entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, aseguró que se avanza hacia la fijación de un salario.

De acuerdo al sindicalista, las autoridades se comprometieron a avanzar hacia una metodología para definir el salario mínimo en un plazo de 30 días, mientras que se continúa el diálogo con todos los sectores.

Carbone afirmó que estará enmarcado en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre fijación salarial. El proceso usará una metodología aprobada en 2024 que incorpora variables económicas para definir el salario.

PRESIÓN POR EL SALARIO

Carbone valoró que el ministro del Trabajo, Carlos Castillo, aborde el tema del salario con mayor transparencia. Sin embargo, dejó claro que desde los sindicatos y gremios mantendrán a presión.

Para el sindicalista, el concepto de bono fue una decisión autónoma del Estado. En ese sentido, consideró que si hay fondos para pagar este mecanismo, también podría haber recursos para incrementar el salario mínimo.

Por otra parte, Carbone cuestionó el argumento de que no se puede incrementar el salario mínimo por la crisis inflacionaria, alegando de que los trabajadores no son responsables del manejo económico del país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el incremento del ingreso mínimo hasta los 240 dólares. Sin embargo, el aumento será en bonificaciones, mientras que el salario mínimo permanece en 130 bolívares.