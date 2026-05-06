Venezuela

Cesta básica superó los $1600 en abril, según Cedice: Estos fueron los rubros con mayor aumento

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad aseguró en su último informe que el costo de la cesta básica para una familia de tres personas registró un severo aumento en abril ubicándose en 1.616,14 dólares o 783.419,66 bolívares.

Contenido

El organismo señaló que esto representa un incremento en los precios en dólares del 13,61 % en abril y en bolívares de 18,04 %. Asimismo, precisó que el incremento interanual se ubica en 1.362,69 % en bolívares; mientras que en dólares está en 176,41 %.

- Publicidad -
Ad image

La muestra que incluyó datos de tres ciudades del país, Maracaibo, Caracas y Valencia, dejó entrever que son necesarios más de seis salarios mínimos integrales ($240 cada uno) para poder costear una cesta básica.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: DELCY RODRÍGUEZ ORDENA TOMAR FONDOS QUE «ESTÁN DESBLOQUEANDO» DEL FMI PARA «CULMINAR VIVIENDAS»

En abril, Valencia fue la ciudad más cara del país con un costo de la Cesta Cedice de 820.477,87 bolívares o 1.692,64 en dólares. En Maracaibo la misma cesta llegó a 799.687,69 bolívares y 1.649,59 dólares. Mientras tanto, en Caracas, esta cesta de 61 productos y servicios reportó un costo de 730.093,51 bolívares, equivalentes a 1.506,21 dólares.

VARIACIONES DE PRECIOS POR RUBROS EN ABRIL

Perfumería y cuidado personal: +27,28% en bolívares o +22,47% en dólares.

Alimentos: +20,83% en bolívares, + 16,3% en dólares.

Transporte: +17,42%  en bolívares, +13% en dólares.

Servicios: +16,74% en bolívares, +12,37% en dólares.

Recreación y esparcimiento: +16,7% en bolívares, +12,31% en dólares.

Restaurantes: +11,13% en bolívares, +7% en dólares.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mié 06/05
$ USD: 493,37 Bs
EUR: 578,38 Bs
jojobet girişhacklinkjojobetJojobet GirişEnbet GirişEnbet GirişXNXXivermectin tabletMadridbetMadridbetMadridbetfapdexmeritbetbetsmoveCasibom GirişJojobet GirişvaycasinocoinbarmeritbetjojobetTophillbetmarsbahis girişmarsbahisJojobet GirişJojobet GirişcasibomHoliganbetCasibom Giriş