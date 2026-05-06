Cesta básica superó los $1600 en abril, según Cedice: Estos fueron los rubros con mayor aumento

El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad aseguró en su último informe que el costo de la cesta básica para una familia de tres personas registró un severo aumento en abril ubicándose en 1.616,14 dólares o 783.419,66 bolívares.

El organismo señaló que esto representa un incremento en los precios en dólares del 13,61 % en abril y en bolívares de 18,04 %. Asimismo, precisó que el incremento interanual se ubica en 1.362,69 % en bolívares; mientras que en dólares está en 176,41 %.

La muestra que incluyó datos de tres ciudades del país, Maracaibo, Caracas y Valencia, dejó entrever que son necesarios más de seis salarios mínimos integrales ($240 cada uno) para poder costear una cesta básica.

En abril, Valencia fue la ciudad más cara del país con un costo de la Cesta Cedice de 820.477,87 bolívares o 1.692,64 en dólares. En Maracaibo la misma cesta llegó a 799.687,69 bolívares y 1.649,59 dólares. Mientras tanto, en Caracas, esta cesta de 61 productos y servicios reportó un costo de 730.093,51 bolívares, equivalentes a 1.506,21 dólares.

VARIACIONES DE PRECIOS POR RUBROS EN ABRIL

Perfumería y cuidado personal: +27,28% en bolívares o +22,47% en dólares.

Alimentos: +20,83% en bolívares, + 16,3% en dólares.

Transporte: +17,42% en bolívares, +13% en dólares.

Servicios: +16,74% en bolívares, +12,37% en dólares.

Recreación y esparcimiento: +16,7% en bolívares, +12,31% en dólares.

Restaurantes: +11,13% en bolívares, +7% en dólares.