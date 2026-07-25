Gobierno reveló cifra de personas damnificadas que estarían en campamentos transitorios hasta este 25Jul

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, ofreció este sábado 25 de julio una actualización balance oficial sobre la situación de los campamentos transitorios desplegados en el país, donde se encuentran casi 24.000 personas.

De acuerdo con el reporte, se contabiliza un total de 107 refugios habilitados en el territorio nacional. Estos cuentan con una capacidad instalada para 28.212 espacios y alojan actualmente a 23.901 personas afectadas.

El estado La Guaira concentra la mayor cantidad de refugiados al registrar 28 campamentos activos con 12.824 plazas disponibles, albergando en este momento a 12.525 ciudadanos. Le sigue la ciudad de Caracas con 41 instalaciones que ofrecen 10.955 espacios, en los cuales atienden a 8.762 personas golpeadas por la contingencia.

Por su parte, la entidad mirandina dispone de 28 campamentos que cobijan a 1.939 ciudadanos de una capacidad total proyectada para 3.591 personas. Finalmente, el estado Aragua suma 10 centros de refugio transitorio con un límite de 842 plazas instaladas, donde permanecen resguardados 675 habitantes.

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Es de mencionar que las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 5.500 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 24 de julio. Cuando se cumplió un mes desde la tragedia, se reportaron 5.546 fallecidos, 148 más que el reporte del miércoles, el último publicado.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 47.942.

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 23.811 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.