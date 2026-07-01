Gobierno habilita una página web para recibir donaciones internacionales tras terremotos

(EFE).- El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles una página web para recibir donaciones internacionales tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana que devastaron a casi toda una ciudad y que ha afectado a otros seis estados del norte del país caribeño, dejando de al menos 1.943 muertos, 10.571 heridos y un número impreciso de desaparecidos.

«¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad», dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en Telegram al compartir el link del portal web.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) explicó que esta página web, en la que figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, servirá para recibir donaciones monetarias y de insumos.

Los donativos serán procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Si un interesado desea enviar un avión con ayuda humanitaria al territorio venezolano, mediante el mismo portal se solicita el permiso de vuelo. En el cual se declara la aeronave, la ruta, los tripulantes y el tipo de donaciones transportadas», añadió VTV al señalar que este permiso solo se otorgará para vuelos con donaciones.

Después de que el vuelo aterrice en Venezuela serán los funcionarios de la Cancillería los encargados de toda la logística para la entrega de los donativos.

LA AYUDA A VENEZUELA

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, dijo que su país estaba a la espera de la llegada de más ayuda humanitaria. Esto luego de haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días.

Blanco indicó que una treintena de países han dado su apoyo. Y que la coordinación ha sido inmediata con representantes de Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

El mismo martes, la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter, indicó que la ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos.

Los daños causados en viviendas y activos económicos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares. Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un total de 80.870 familias han sido atendidas. Mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros. 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno.

EFE