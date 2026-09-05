Gobierno firmó convenio para repotenciar los zoológicos con grupo de la India que ofreció rescatar a los hipopótamos de Pablo Escobar

Con la finalidad de repotenciar los zoológicos públicos en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez firmó un acuerdo con el Centro Greens de la India. El acuerdo es para repotenciar los zoológicos del país. Detrás de este centro se encuentra la familia Ambani, la misma que ofreció rescatar a los hipopótamos de Pablo Escobar, en Colombia.

En transmisión de VTV, Rodríguez estuvo acompañada por Sachin Patil, presidente del grupo Vantara, que lidera el Grupo Greens. El vocero destacó que es “un honor acompañar a Venezuela en la protección de su extraordinaria fauna silvestre”.

Mencionó que “cada recurso invertido y cada infraestructura desarrollada para estos fines, permanecerá en el país en pro de la fauna silvestre venezolana”.

Este acuerdo establece un marco de cooperación técnica, científica y de manejo ético para la protección, conservación y rehabilitación de la fauna silvestre y doméstica.

En este sentido, Rodríguez informó que se busca incorporar en el Plan Maestro para la Recuperación del estado de La Guaira, un acuario, un centro de conservación de fauna silvestre, un centro veterinario y un hospital para fauna silvestre.

Se trata de obras proyectadas para 11 mil metros cuadrados, que estarán ubicadas en La Guaira y Caracas. Las mismas serán diseñadas, construidas, dotadas y equipadas de manera conjunta entre ambas partes.

El Centro de Conservación y Rehabilitación de Fauna Silvestre Vantara, es uno de los más grandes del mundo. Tiene más de dos mil animales de 43 especies, entre ellas elefantes, rinocerontes, tigres, leones y cocodrilos.

Este centro cuenta con el patrocinio de Anant Ambani y el respaldo de Reliance Industries y su fundación, que está ubicada en el estado de Gujarat, en la India.