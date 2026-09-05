VIDEO: Alarma en el 23 de Enero por incendio en un bloque residencial la tarde de este 5Sep

La tarde de este sábado, un incendio de gran magnitud se registró en la parroquia 23 de Enero, específicamente en el bloque 4, en la entrada de La Piedrita, informaron los Bomberos de Caracas.

“Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se encuentran en el sitio combatiendo un incendio en estructura que se mantiene en desarrollo”, publicó el organismo.

Asimismo, destacaron que el personal del cuerpo de bomberos trabaja en la extinción del fuego: “En el lugar, los funcionarios bomberiles continúan trabajando intensamente en las labores de control y extinción de las llamas, cuyas maniobras para sofocar el fuego se encuentran en plena ejecución”.

La publicación también valoró la labor de los efectivos bomberiles que “despliegan todos los recursos necesarios en el sitio para contener la situación y proteger a la comunidad”.

Mediante las redes sociales publicaron videos donde se pueden ver las llamas y el humo negro que sale de la edificación.

Uno de los usuarios publicó que el incendio se produjo en un edificio residencial del sector la Libertad.

Para el momento de redactar esta nota se desconocen las causas del siniestro y si hay lesionados.