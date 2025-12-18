Gobierno de Maduro solicitó con «urgencia» una reunión ante Consejo de Seguridad de la ONU en medio de las tensiones con EEUU

El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que calificó como un «grave atentado contra la paz, la seguridad y la estabilidad», por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.

En la carta insiste en que si el Consejo de Seguridad ignora este «crimen de agresión, patente ante el mundo, estaría aceptando la destrucción de todo el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, que tanto ha costado a los pueblos construir a lo largo de los últimos 80 años».

«Los Estados Unidos de América está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad, encargado de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, debe evitarlo», indicó.

«A la luz de lo anterior, solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, con arreglo a las disposiciones del Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional», pidió.

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

«En la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen. El delirio aumenta con el ultimátum de que, si Venezuela no se rinde a su voluntad, nuestra nación sería entonces atacada por sus fuerzas militares», dijo con respecto al mensaje de Donald Trump sobre sus intenciones con Venezuela.

«El Presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela, principios sagrados sobre los que hemos construido nuestra nación y que están claramente reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas», añadió Gil en la misiva mandada al Consejo de Seguridad de la ONU.

«Adicionalmente este 17 de diciembre de 2025, el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a los Estados Unidos de América y exigió su devolución. Esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suya la mayor reserva de petróleo del mundo, en lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad», añadió.

De acuerdo con Gil, «esta absurda afirmación lo que confirma es que no hay límite alguno en la adicción de los Estados Unidos de América por el petróleo, y que todas las excusas esgrimidas a lo largo de las últimas semanas en relación a nuestro país se han tratado de una cortina de humo».

«Se trata, pues, de un claro plan propio del colonialismo, que no tiene cabida alguna en el Siglo XXI. Se trata de un gigantesco acto de extorsión contra un Estado soberano, una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional y, en definitiva, se trata de la confesión de un crimen de agresión a gran escala», aseveró.

INCAUTACIÓN DE BUQUE PETROLERO

En la carta, Gil recordó que el pasado 10 de diciembre el presidente de los Estados Unidos ordenó el uso de la fuerza militar contra un barco privado dedicado al comercio internacional, que transportaba petróleo venezolano, cuyos tripulantes permanecen desaparecidos.

«Este acto de agresión constituye una clara violación del principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y fue así denunciado ante el Consejo de Seguridad mediante carta de fecha 16 de diciembre de 2025, suscrita por el Ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela», afirmó.

«Hoy, nos encontramos ante una escala mucho mayor de transgresión. Se trata ahora del bloqueo naval, impuesto de manera unilateral y en violación de la legalidad internacional. Aunado a lo anterior, el gobierno estadounidense intenta también imponer, por la vía de los hechos, a través de la coerción y la amenaza del uso de la fuerza, un bloqueo aéreo sobre Venezuela, tal como lo declaró unilateralmente el Presidente de los Estados Unidos, el pasado 29 de noviembre de 2025, cuando informó sobre el supuesto ‘cierre total’ del espacio aéreo venezolano», continuó.

El canciller de Maduro indicó que se trata de otra agresión que, «recurriendo a la guerra electrónica, coloca en peligro no sólo a todas las aeronaves que vuelan desde o hacia Venezuela, sino a toda la aeronáutica civil internacional, como lo demuestran los incidentes ya reportados y que estuvieron al borde de resultar en una tragedia».