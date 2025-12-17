Trinidad y Tobago asegura que no está involucrada en el bloqueo de EE.UU. a Venezuela

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró este miércoles que Estados Unidos no le ha solicitado asistencia con respecto al bloqueo a los petroleros de Venezuela y que su país no tiene intención de involucrarse en ninguna guerra.

Trinidad y Tobago, país próximo a la costa venezolana, ha dado su respaldo al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, ha instalado un radar y recibió ayer mismo dos aviones militares estadounidenses, lo que despierta temores a un uso del territorio de cara a alguna intervención.

«No han solicitado ninguna asistencia con respecto al bloqueo en Venezuela, no la han solicitado», insistió la primera ministra a preguntas de la prensa.

Refiriéndose a las preocupaciones sobre el aumento de las tensiones regionales, Persad-Bissessar afirmó que el país no se vería arrastrado a un conflicto y que su prioridad es la lucha contra «el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas».

«Nuestra postura es mantener a Trinidad y Tobago lo más seguro posible, Trinidad y Tobago primero. No tenemos intención de involucrarnos en ninguna guerra con Venezuela. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano», subrayó.

También fue preguntada sobre el sistema de radar instalado por EE. UU. en Crown Point, en la isla de Tobago, y sus posibles capacidades aéreas y marítimas.

«No soy experta en radares», zanjó Persad-Bissessar, quien por otro lado aseguró que el acceso otorgado a aviones militares de EE.UU. a los aeropuertos locales es temporal.

El martes, dos aeronaves militares estadounidenses C-130J Super Hercules aterrizaron en Crown Point y en el Aeropuerto Internacional de Piarco, donde estuvieron alrededor de una hora.

El Ministerio de Relaciones Exteriores describió los vuelos como operaciones logísticas rutinarias en el marco de una alianza de seguridad existente, una afirmación rechazada por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que acusó a Trinidad y Tobago de contribuir al cerco militar estadounidense.

La llegada de los aviones militares coincidió con el anuncio la noche del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de un «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Trump dijo que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

La semana pasada, el Comando Sur de los EE.UU. -que desde agosto ha atacado a más de 30 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 80 muertos- dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

