Gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de «piratería internacional» contra buque petrolero

El gobierno de Maduro acusó este miércoles a Estados Unidos de cometer «piratería internacional», apenas horas después de que el mandatario norteamericano, Donald Trump, confirmó el confiscación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

Mediante un comunicado, el gobierno condenó «enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería». Incluso, aseguró que Trump «confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe»

«No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio», indicó el gobierno.

Al igual que otras ocasiones, acusó a la Casa Blanca de tener un plan contra el país. «La política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas», acotó.

El gobierno consideró que lo ocurrido con el buque deja en evidencia «las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela». En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos busca los «recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano».

GOBIERNO HABLA DE OSLO

Nicolás Maduro y otros voceros gubernamentales han condenado la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado. El comunicado consideró que hay una conexión entre la incautación del buque y este reconocimiento.

«Este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo (Noruega), donde quedaron expuestas nuevamente las manipulaciones y la falta de resultados de quienes han pretendido durante años, sin ningún éxito, una operación de ‘cambio de régimen’», dijo el gobierno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: FILTRAN VIDEO DEL MOMENTO EN QUE EEUU INCAUTÓ BUQUE PETROLERO EN EL MAR CARIBE

Por otra parte, el gobierno afirmó que acudirá a «todas las instancias internacionales existentes» para «denunciar este grave crimen internacional». «Exhorta a la comunidad internacional a rechazar esta agresión sin precedentes», añadió.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, se trata de un buque petrolero sancionado por Estados Unidos. Analistas indican que la operación podría afectar las exportaciones de crudo venezolano, puesto que algunos transportistas es posible que se vean más reacios a realizar los traslados.