VIRAL: Filtran video del momento en que EEUU incautó buque petrolero en el mar Caribe

Estados Unidos difundió un video este miércoles, 10 de diciembre, en el que se observa a militares descendiendo desde un helicóptero para incautar un buque carguero frente a las costas de Venezuela, en un operativo que ha elevado las tensiones entre Washington y Caracas.

El video fue publicado en la red social X por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi.

«Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán», precisó Bondi.

«Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa», agregó la funcionaria.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país interceptó y confiscó el petrolero.

«Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad», declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado sobre el asunto primero en exclusiva, citando a fuentes familiarizadas, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por el país norteamericano frente a las costas de Venezuela.

«Según fuentes familiarizadas con el asunto, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela, una medida que representa una grave escalada de las tensiones entre ambos países», apuntó el medio.

Según analistas del medio, esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

OPERACIONES EN EL CARIBE

Como se sabe, la Administración de Trump ha incrementado la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones «cargadas con droga» en el Caribe y Pacífico, dejando un saldo de muertos de más de 80 tripulantes.

De hecho, durante el mediodía de este martes, 9 de diciembre, dos aviones de combate de los Estados Unidos F-18 ingresaron al espacio aéreo venezolano y sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante al menos 40 minutos.

La agencia de noticias EFE, precisó que la maniobra, realizada en formación tándem, se produjo a menos de 100 millas al noreste de Maracaibo (Zulia), la segunda ciudad más grande del país.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón. Esto, antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba. Allí se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el más sofisticado de EEUU.