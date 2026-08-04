Gobernador de La Guaira reveló la nueva cifra de desaparecidos tras terremotos, esto dijo del número de fallecidos

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que hasta el momento han registrado 1.579 desaparecidos, según la información de familias inscritas en un censo oficial.

«Nosotros creamos un Registro Único de Vivienda, lo hemos podido aplicar en todas las zonas de desastre de La Guaira y han acudido las personas a aportar información. En ese sentido, en 20 días que lleva el registro hemos recibido información de 35.991 hogares, eso representa unas 115.962 personas. Una de las preguntas que les hacemos en el censo es el reporte de sus familiares fallecidos. Además, según la información que nos facilitan esos familiares hay 1.579 desaparecidos», comentó.

«Es la base de datos más sólida que se ha tenido», señaló Terán en conversación con Caracol Radio.

LOS FALLECIDOS EN LOS TERREMOTOS

Asimismo, indicó que, de acuerdo con estos datos, hay más fallecidos que los reportados oficialmente por el gobierno.

«Ellos nos suministran en esta base de datos 7.265 personas fallecidas. Puede ocurrir que algunos de los que están reportando como fallecidos sean desaparecidos, porque aún no han recibido legalmente el estatus de fallecidos», dijo.

Hasta el momento, únicamente el gobernador ha dado indicios de cifras, aunque ha admitido que probablemente el número de desaparecidos sea mayor.

Mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su círculo cercano han omitido este dato en todos sus reportes.