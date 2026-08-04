Volvieron a vandalizar el mural de Tsunami en la UCV, había sido restaurado este 2Ago

Durante la madrugada de este martes, antisociales volvieron a vandalizar el mural del perro rescatista Tsunami ubicado en el Paseo de la Nacionalidad en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El artista Giordanni Sánchez, autor de la obra, denunció lo ocurrido en sus redes sociales. «Me encuentro frente a la obra Tsunami, hoy 4 de agosto a las 6:41 de la mañana. Como ya todos saben este fin de semana se restauró la obra junto a la comunidad».

«Esta obra, vandalizada nuevamente, está registrada bajo derecho de autor en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), por eso hago un llamado a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, ya que esto es un ataque sistemático, porque también están vandalizando de manera simultánea otras obras de mi autoría y de otros artistas», indicó.

En el video se puede ver como nuevamente volvieron a echar pintura negra sobre el mural restaurado este domingo durante un compartir con la comunidad.

Incluso, Sánchez expresó temor por su propia integridad física ante esta serie de ataques.

«Quiero aclarar que si atentan contra mi integridad física, ya hay varios implicados en el caso», concluyó.