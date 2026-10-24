Gobernador de La Guaira ofreció un balance de las obras de recuperación en la entidad tras los terremotos del 24Jun

A cuatro meses del doble terremoto del 24 de junio, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, presentó un balance de las obras de recuperación de la entidad, la más afectada por los sismos. Además, el mandatario aseguró que el estado ha comenzado a recuperarse económicamente debido a la reanudación de las operaciones del puerto y del aeropuerto.

En un video difundido por el mandatario, a través de sus redes sociales, Terán informó sobre la remoción de más de un millón de escombros en el estado. Mientras se mantienen las labores de recuperación de más de 10.000 viviendas y de unas 40 playas.

Aseguró que, tras los sismos, el estado va a ser mejor que antes. “La Guaira será mejor de lo que era antes del 24 de junio, de eso no tengo la menor duda. Ya estamos rehabilitando en el marco del Plan Venezuela Renace más de 10.000 apartamentos, están siendo intervenidos”, remarcó.

Añadió que lograron recuperar 12 instituciones educativas afectadas y agradeció la cooperación internacional para lograrlo. Pero, sobre todo, destacó “la solidaridad del pueblo venezolano”.

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En cuanto a los campamentos temporales, el gobernador anunció que más de 900 familias salieron de allí, porque le compraron viviendas en el mercado secundario. Mientras que a otras les han pagado alquileres temporales hasta que se terminen las residencias definitivas.

Por otra parte, mencionó otras trasladaron a casi 500 familias a Ciudad Caribia, donde tienen “una vivienda temporal digna”.

Además, Alejandro Terán enfatizó que se ven cada vez menos carpas en las calles “para poder avanzar en la solución de todas estas personas”.

También informó que realizan estudios geotécnicos en más de 15 terrenos de la entidad para construir viviendas. En este sentido agregó que en dos áreas ya comenzaron las obras.