Fuertes lluvias y descargas eléctricas marcarán el clima este 11Jul en buena parte del país, según Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este sábado que habrá lluvias con descargas eléctricas en buena parte del país este 11 de julio, producto de los vientos alisios que propiciarán mantos nubosos en gran parte del territorio.

Según el reporte, el cielo permanecerá de parcialmente nublado a fragmentado durante las primeras horas de la mañana. Esta condición meteorológica producirá lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas y Apure, mientras que genera precipitaciones más débiles en los Llanos, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.

La nubosidad incrementará notablemente durante la tarde y la noche en el territorio nacional. Este desarrollo nuboso ocasionará precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales, afectando principalmente a las regiones de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

El este de Miranda registrará lluvias variables a primeras horas de la mañana, mientras el resto de la Gran Caracas mantendrá un cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones rezagadas en las zonas montañosas. Asimismo, los vientos soplarán desde el este a 30 kilómetros por hora, con temperaturas entre los 16 °C y los 27 °C.

Los termómetros marcarán temperaturas máximas elevadas en las principales ciudades venezolanas. Coro lidera el mapa con 38 °C y San Felipe registra 37 °C en el occidente; simultáneamente, Barcelona, San Carlos y Ciudad Bolívar alcanzan los 36 °C, mientras que San Juan de los Morros reporta una máxima de 35 °C.