Fuertes lluvias podría afectar varios estados del país en las próximas horas, este es el pronóstico

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que es esperan lluvias de intensidad variable para este martes, en medio de la conmoción que vive el país por los intensos terremotos del pasado 24 de junio.

El organismo publicó en sus redes sociales el pronóstico del tiempo para la noche de este 30 de junio. «Se observan mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas», apuntó.

Se espera que las lluvias y descargas eléctricas impacten la Guayana Esequiba, sur de Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, norte de Anzoátegui, sur de Aragua, Cojedes, Llanos Occidentales, Falcón, Lara, Andes y Zulia.

Mientras tanto, el resto del país presentará una «nubosidad fragmentada». El Inameh no precisó si se esperan lluvias en otras zonas.

ONDAS TROPICALES

La onda tropical 21 generó tormentas eléctricas e intensas precipitaciones en varias partes del país en la noche del lunes. Igualmente, el Inameh apuntó que «se desplaza sobre el occidente» y, según los mapas, abandonaría el territorio en las próximas horas.

«Se mantiene interactuando con la zona de convergencia intertropical, generando zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad tormentosa», agregó el Inameh.

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Se espera que la onda tropical 22, que se desplaza sobre el océano Atlántico central tropical, llegue al país entre el sábado y el domingo. La 23, arribaría a Guayana Esequiba ente el próximo martes y miércoles, 7 y 8 de julio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.