Fuertes lluvias en Portuguesa dejaron al menos 300 familias afectadas, según balance preliminar

Al menos 300 familias resultaron afectadas en el municipio Unda, en el estado Portuguesa, tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, así como de tres quebradas, luego de las fuertes lluvias registradas el pasado 28 de junio, según un balance preliminar elaborado por las propias comunidades afectadas que cuestiona las primeras estimaciones oficiales.

De acuerdo con medios locales, el agua arrasó viviendas, comercios y espacios religiosos en sectores como Los Bendecidos, La Recta, La Recta II y El Puente La Sabanita, considerados los más golpeados por la crecida, que según la primera cifra oficial estimada dejó entre 15 y 100 familias damnificadas.

En Los Bendecidos, unas 50 casas registraron pérdidas casi totales, con paredes derribadas y enseres como colchones, neveras, cocinas y ropa arrastrados por la corriente.

La Primera Iglesia Bautista del sector El Puente de Chabasquén también sufrió daños severos. Se reportó que el agua superó el medio metro de altura dentro del templo y dejó el lugar cubierto de barro.

La crisis también golpeó la infraestructura educativa y la actividad agrícola de la zona. La escuela Dominga de León, en el sector El Puente, quedó completamente anegada y cubierta de sedimentos, mientras que productores locales reportaron la pérdida de unas 20 mil plantas de café que se encontraban en viveros listas para el trasplante.

A esto se suman afectaciones viales. En el sector La Mijagua cedió un tramo de la carretera Biscucuy-Chabasquén-Guanare por socavamiento, y en la troncal 007, sector Pueblo Viejo, volvió a interrumpirse el tránsito apenas semanas después de que el Gobierno ejecutara reparaciones por daños similares dejados por las lluvias de mayo.

REFUGIOS TEMPORALES

Ante la emergencia, cerca de 500 personas fueron trasladadas a un refugio temporal habilitado en el gimnasio cubierto de Chabasquén, donde recibieron atención de organismos de protección civil y voluntarios.

Las autoridades realizaron inspecciones en las viviendas afectadas para determinar el alcance de los daños estructurales, aunque hasta el momento no han ofrecido cifras oficiales sobre el número total de damnificados ni de inmuebles comprometidos.

GOBERNADOR RECORRIÓ LOS SECTORES

En tanto, se informó que el gobernador Primitivo Cedeño recorrió las zonas afectadas para supervisar las labores de atención, en las que se desplegó maquinaria pesada para retirar sedimentos, despejar vías y limpiar canales con el fin de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

En la respuesta, se detalló que también participan la Brigada Permanente de Rescate de Chabasquén, voluntarios del municipio y un contingente proveniente de Guanare.

NO SE REGISTRARON MUERTOS

De acuerdo con la información divulgada a través de Instagram por el alcalde del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Edwar Giménez, afortunadamente no se han registrado muertes en el lugar. Y apuntó a la periodista Maru Rojas que el número de familias damnificadas solo serían al menos 15 y unas 100 afectadas (no damnificadas).

Sin embargo, reconoció que se trata de «una fuerte situación», puesto que habitantes de varias comunidades «perdieron todos sus enseres».