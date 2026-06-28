La tragedia también golpea Portuguesa: Lluvias han dejado más de 100 familias damnificadas

La tragedia también golpea otras partes del país, luego de que durante el fin de semana las fuertes lluvias registradas en el estado portuguesa, han dejado a más de 100 familias damnificadas en el sector Los Bendecidos de Chabasquén, municipio Unda de la entidad llanera.

Las familias quedaron desguarnecidas tras el desbordamiento de una quebrada provocada por las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento registradas desde la madrugada de este domingo.

La emergencia se agudizó en las primeras horas de la mañana, cuando las precipitaciones elevaron el caudal de la quebrada hasta superar los límites de su cauce, por lo que la fuerza del agua arrastró sedimentos y avanzó sobre las viviendas de la zona, tomando por sorpresa a los residentes de la zona.

Las familias afectadas perdieron enseres, alimentos y, lo peor, parte de las estructuras de sus viviendas. La situación se fue agravando por las condiciones climáticas que se mantuvieron durante horas, impidiendo una evaluación temprana de los daños y dificultando las labores iniciales de auxilio en la comunidad.

Los habitantes del área afectada tomaron la iniciativa y habilitaron dos refugios temporales para atender a los damnificados.

Asimismo, clamaron por la presencia inmediata de los equipos de Protección Civil y de las autoridades municipales para evaluar los riesgos estructurales que dejó el desbordamiento y garantizar la seguridad de quienes permanecen en la zona.

Es importante recordar que todo esto ocurre mientras se realizan las labores de rescate afectadas por el doble evento sísmico que registró el país el pasado miércoles 24 de junio.