FOTOS: Rescatistas argentinos ya operan entre los escombros en La Guaira buscando sobrevivientes

El Ministerio de Defensa de Argentina informó este sábado que los rescatistas de su país ya están sobre el terreno del desastre en La Guaira y ya se sumaron a las labores de búsqueda entre los escombros para dar con posibles sobrevivientes de los terremotos.

En un mensaje difundido en Instagram, la cartera señaló que trabaja junto a las autoridades locales para agilizar los posibles hallazgos de personas con vida.

«A pocas horas de su llegada a Venezuela, los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas comenzaron las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, junto a las autoridades locales y los equipos de emergencia desplegados en el lugar», señaló el comunicado.

Las imágenes compartidas por el Ministerio de Defensa muestran a los rescatistas ya trabajando para salvar más vidas, acompañados de perros entrenados para estas situaciones.

Buenos Aires destacó que sus efectivos están entrenados para actuar en escenarios complejos y bajo presión. Asimismo, resaltó que ya avanzan entre los escombros junto a los perros de guerra, poniendo en práctica años de preparación con la misión de encontrar sobrevivientes.

«Así trabajan nuestras Fuerzas Armadas para asistir al pueblo venezolano en uno de sus momentos más difíciles, llevando ayuda allí donde más se necesita», precisó.