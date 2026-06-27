Funvisis confirmó nueva réplica de magnitud 4,1 la mañana de este 27Jun

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó la mañana de este sábado 27 de junio que hubo una réplica de magnitud 4,1 en la escala de Richter.

Según la información del organismo, el epicentro tuvo lugar a 33 km al noroeste de Los Teques, a cinco kilómetros de profundidad. Además, ocurrió a las 10:23 am de este sábado.

Funvisis reportó previamente réplicas de una menor intensidad durante la madrugada. De hecho, informó sobre sismos de hasta 3,8 grados a las 6:55 am con epicentro a 16 kilómetros al noreste de La Guaira y una profundidad focal de aproximadamente cinco kilómetros.

Cabe mencionar que la zona costera había registrado movimientos menores en las inmediaciones de Naiguatá y el este de La Guaira con magnitudes entre los 2,6 y los 3,2.

Además, a las 9:44 am, se detectó una réplica de 2,5 a 17 kilómetros al noreste de Puerto Cabello.