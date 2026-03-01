FOTOS: Familiares realizaron peregrinación por varios centros de detención para pedir por la liberación de todos los presos políticos

Familiares de presos políticos recorrieron varios centros de detención de Caracas el sábado, bajo la llamada «Peregrinación de la Solidaridad», con el propósito de pedir por la liberación de todos los detenidos.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), el viacrucis inició en las puertas de la cárcel de El Rodeo I. «Representantes de la Iglesia católica se hicieron presentes para brindar un mensaje de fortaleza a quienes no han abandonado a sus seres queridos ni un solo minuto», señaló una publicación en X (Twitter).

Posteriormente, tras su paso por Zona 7, la Peregrinación de la Solidaridad llegó al centro de detención de La Yaguara.

«Allí, el panorama es el mismo: los familiares cumplen 51 días pernoctando hasta ver en libertad a sus seres queridos. Durante la jornada, representantes de la Iglesia se unieron para ofrecer oraciones y mensajes de aliento, recordándoles que su espera no pasa inadvertida», agregó el Clippve.

VIACRUCIS POR LOS PRESOS POLÍTICOS TERMINÓ EN EL HELICOIDE

Finalmente, de acuerdo con la ONG, la Peregrinación de la Solidaridad finalizó en El Helicoide con un mensaje de libertad.

«En una jornada marcada por la fe, el viacrucis llegó a las inmediaciones de El Helicoide, donde se sumó una masiva representación de familiares. Se cumplieron 51 días de vigilia y esta estuvo acompañada por representantes de la Iglesia católica, quienes entregaron mensajes de fortaleza a los presentes», acotó.

La organización concluyó que los familiares reafirmaron su compromiso: «Continuarán en oración permanente hasta que cada uno de sus seres queridos recupere su libertad».

En ese mismo día, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este sábado liberaciones masivas y transparentes de presos políticos, al indicar que desde enero hasta la fecha ha verificado la excarcelación de 618 de estos detenidos.

«Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política», indicó la PUD en una publicación en X (Twitter).