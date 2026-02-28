Arreaza anunció que se le otorgó «medidas alternativas» a 31 militares que estaban detenidos

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, aseguró este sábado que al menos 31 militares fueron excarcelados tras recibir «medidas alternativas» por parte de juzgados castrenses.

Así lo dio a conocer el diputado a través de sus redes sociales, donde detalló que los beneficiados ya se encuentran en libertad.

«Nos satisface anunciar que, con el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional, el día de ayer, 27 de febrero, el Sistema de Justicia Militar de la FANB, acordó otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados», escribió Arreaza en su cuenta de X (Twitter).

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 28, 2026

COMISIÓN REGISTRA 4.757 PERSONAS BENEFICIADAS POR EL TEXTO LEGISLATIVO HASTA EL 27FEB

El parlamentario afirmó también que al menos 223 de los presos políticos abandonaron su cautiverio desde el día en que la Ley se aprobó y promulgó, hasta este viernes 27 de febrero.

Asimismo, advirtió que de las 8.110 solicitudes que habían recibido hasta ese momento 4.757 habían recibido el beneficio de libertad plena, los mencionados 223 excarcelados y 4.534 personas que tenían «medidas cautelares».

PLATAFORMA UNITARIA EXIGE LIBERACIONES MASIVAS

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este sábado liberaciones masivas y transparentes de los presos políticos, al indicar que desde enero hasta la fecha ha verificado la excarcelación de 618 de estos detenidos.

La coalición opositora indicó que tras la aprobación de la Ley de Amnistía es necesario un proceso de liberación masiva, expedita, pública y transparente de todos los presos políticos del país.

Es importante recordar que el Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad la histórica legislación para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido.

De igual manera, se creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en la ley.