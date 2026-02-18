FOTOS: Familiares de presos políticos alcanzan 40 días en vigilia continúa en Rodeo I

Durante la noche de este martes los familiares de los presos políticos realizaron una nueva vigilia en Rodeo I, para exigir la liberación de todos los privados de libertad en ese centro.

«Hace 40 días, las familias de los presos políticos en El Rodeo I hicieron de la entrada del centro de detención su hogar. No se han ido. No han dejado de alzar su voz ni de rezar por un abrazo que les ha sido negado», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Mientras ellos y ellas duermen a la intemperie, sus seres queridos permanecen privados de libertad injustamente», añadieron.

En las imágenes compartidas se pueden ver a los familiares de presos políticos reunidos con las fotos de sus seres queridos y velas mientras realizan una cadena de oración.

VIGILIA | Hace 40 días, las familias de los presos políticos en El Rodeo I hicieron de la entrada del centro de detención su hogar. No se han ido. No han dejado de alzar su voz ni de rezar por un abrazo que les ha sido negado. Mientras ellos y ellas duermen a la intemperie, sus… pic.twitter.com/Bww6PchDM7 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 18, 2026

«Hoy, más que nunca, alzamos la voz con ellos. Su lucha es la de todos», sentenciaron.

SE EXTIENDE HUELGA DE HAMBRE EN ZONA 7

Cabe recordar que todas estas veladas ocurren mientras otro grupo de madres se encuentran en huelga de hambre desde hace días frente al piquete policial en Zona 7. Este miércoles en horas de la mañana cumplieron 96 horas sin ingerir alimentos.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han respondido a sus clamores.

De igual forma, en el interior del penal los presos políticos se encuentran en huelga de hambre. Aunque activistas y voluntarios han intentado pasar agua y suero para asistirlos, varios videos divulgados en redes sociales evidencian como organismos de seguridad se los han impedido.

Además, recientemente también impidieron el acceso a un doctor voluntario que iba a evaluar la condición de los detenidos tras varios días sin ingerir bocado.