Venezuela

FOTOS: Decenas de personas fueron evacuadas en Catia por rotura de tubería matriz que afectó al menos a 15 viviendas

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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Foto: Bomberos

La rotura de una tubería matriz en Catia, parroquia Sucre de Caracas, afectó a al menos 15 viviendas y causó daños estructurales en un sistema de cableado eléctrico, lo que obligó a la evacuación de al menos 40 personas.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) en Instagram, los efectivos llevaron a cabo una «operación de alta complejidad y respuesta inmediata» en el suceso. Este se presentó, en concreto, en la calle Ayacucho, perteneciente a la comuna Fabricio Vive.

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«La ruptura de una tubería matriz de aproximadamente 20 pulgadas generó una situación crítica en el sector. El gran volumen de agua desplazado no solo afectó de forma directa a 15 viviendas, sino que además ocasionó daños estructurales a una acometida de alta tensión, elevando el nivel de peligro para los habitantes de la zona», dijo el organismo.

Por su parte, el comandante Pablo Palacios señaló que dicha situación obligó a la evacuación de 40 personas. «Se procedió a la evacuación preventiva de 23 adultos, 14 menores y tres adultos mayores. Se apersonó al lugar el inspector de riesgos especiales y comisión de Hidrocapital», agregó.

COLABORACIÓN CON HIDROCAPITAL EN CATIA

El cuerpo de bomberos también precisó que al lugar se hizo presente el inspector de Riesgos Especiales de Guardia del CBC. Este ejecutó el peritaje técnico correspondiente para determinar la magnitud de los daños y el nivel de estabilidad del terreno.

«Asimismo, se mantuvo una estrecha coordinación con una comisión de Hidrocapital para las labores de cierre y reparación de la tubería», agregó el órgano.

Finalmente, se informó que gracias a la «rápida intervención», se lograron mitigar los riesgos derivados del contacto del agua con el sistema eléctrico de alta tensión. «Así, se evitó una tragedia mayor», puntualizaron los bomberos.

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