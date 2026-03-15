Cruz Roja Venezolana instaló plantas potabilizadoras en Cumaná ante la grave escasez de agua en Sucre

La Cruz Roja Venezolana anunció la instalación de plantas potabilizadoras en diversas comunidades de Cumaná, en el estado Sucre, a los fines de garantizar el suministro de agua, dada la grave situación que enfrenta la población, pues desde hace más de dos semanas enfrentan una escasez sin precedentes.

Esta operación humanitaria de la filial Cumaná movilizó recursos técnicos para beneficiar directamente a más de 16.000 personas en la entidad. Asimismo, dijo el organismo, el despliegue técnico de estas unidades de potabilización responde al decreto de emergencia emitido por la Gobernación del estado.

La Cruz Roja señaló que aplicará la misma estrategia utilizada en la tragedia de Cumanacoa. Allí, las plantas aseguraron el agua y la asistencia integral a las familias.

La puesta en marcha de esta infraestructura hídrica cuenta con el respaldo del Fondo de Emergencias para la Respuesta a Desastres (IFRC-DREF). Dicho mecanismo financiero permite que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja anticipe soluciones ante amenazas críticas.

Bajo ese plan, más de 30 voluntarios, incluyendo especialistas en agua, saneamiento y promoción de la higiene, operan los equipos de potabilización. Sumado a lo anterior, integrantes de los Equipos Nacionales de Intervención (ENI) y de Respuesta ante Emergencias (ECRE) ejecutan el montaje técnico de manera coordinada.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN CUMANÁ?

Desde finales de febrero, la ciudad de Cumaná enfrenta una situación compleja en el suministro de agua potable. Dicha situación ha afectado gravemente la vida cotidiana de miles de familias, incluso paralizando sectores productivos clave de la entidad.

De acuerdo con numerosos reportes, la falla se originó producto de la obstrucción en un túnel de la represa del sistema Turimiquire. Pese a que las autoridades nacionales insinuaron que la contingencia estaba resuelta, la realidad en las calles llevó a que el gobierno regional declarara el estado de emergencia en tres municipios de Sucre.

En ese sentido, la falta de servicio por tubería obligó a los habitantes a recurrir a otras alternativas de manera urgente.